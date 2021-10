Calenda: Michetti o Gualtieri? Il mio voto è irrilevante. Contano i programmi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avrei fatto accordi. Io non chiedo né un accordo, né un apparentamento, né un posto. Per rispetto a loro, per coerenza e onore. Vi ponete il problema sbagliato: quello che voto io è irrilevante”. Lo dice il leader di Azione Carlo Calenda in un video su Twitter. “Gualtieri dà per scontato il mio appoggio, Sgarbi che devo fare l’assessore di Michetti… Il problema è come riconquistate quei 220mila voti, che non sono valige che si spostano. Li conquistate se parlate dei temi che sono nel nostro programma”, e dicendo “che i 5 stelle non metteranno più piede nel governo della città”. Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 6 ottobre 2021) “Ho promesso agli elettori della mia lista civica che non avrei fatto accordi. Io non chiedo né un accordo, né un apparentamento, né un posto. Per rispetto a loro, per coerenza e onore. Vi ponete il problema sbagliato: quello cheio è”. Lo dice il leader di Azione Carloin un video su Twitter. “dà per scontato il mio appoggio, Sgarbi che devo fare l’assessore di… Il problema è come riconquistate quei 220mila voti, che non sono valige che si spostano. Li conquistate se parlate dei temi che sono nel nostro programma”, e dicendo “che i 5 stelle non metteranno più piede nel governo della città”.

