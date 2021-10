Calciomercato Juventus, parte l’assalto a Vlahovic (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel corso della giornata di ieri, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha annunciato tramite un comunicato la rottura tra la Viola e Dusan Vlahovic. Il wonderkid serbo ha comunicato, tramite il suo entourage di non voler rinnovare il proprio contratto, in scadenza a giugno 2023. La volontà del giocatore, dunque, peserà in maniera determinante sulla sua prossima destinazione, perché c’è il rischio, per la società viola, di perderlo a parametro zero. LEGGI ANCHE Mercato Juventus, il sogno è Milinkovic: pronte due contropartite Il presidente Commisso ha provato in tutti i modi a trattenere il giocatore, arrivando ad offrire 4 milioni a stagione, una clausola rescissoria da 75 milioni di euro e 3 milioni di commissioni all’agente del giocatore, come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna. Possibile cessione a gennaio? Alcuni ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Nel corso della giornata di ieri, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha annunciato tramite un comunicato la rottura tra la Viola e Dusan. Il wonderkid serbo ha comunicato, tramite il suo entourage di non voler rinnovare il proprio contratto, in scadenza a giugno 2023. La volontà del giocatore, dunque, peserà in maniera determinante sulla sua prossima destinazione, perché c’è il rischio, per la società viola, di perderlo a parametro zero. LEGGI ANCHE Mercato, il sogno è Milinkovic: pronte due contropartite Il presidente Commisso ha provato in tutti i modi a trattenere il giocatore, arrivando ad offrire 4 milioni a stagione, una clausola rescissoria da 75 milioni di euro e 3 milioni di commissioni all’agente del giocatore, come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna. Possibile cessione a gennaio? Alcuni ...

