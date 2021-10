Borussia Dortmund | follie per Haaland | il doppio dello stipendio per trattenerlo

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Ilsi prepara a fareper trattenere Erling: i gialloneri pensano di offrirgli ilErlingsarà l’oggetto del desiderio delle big d’Europa nella prossima finestra di mercato estiva. Il contratto del norvegese prevede infatti che dal 2022 potrà essere acquistato per la cifra di 75 milioni della sua clausola rescissoria. Prezzo stracciato considerando il valore del calciatore. Il, però, non vorrebbe perdere il suo bomber e sarebbe pronto a fareper. Secondo quanto riportato da Sport Bild, infatti, i gialloneri sarebbero pronti a raddoppiargli lo ...

Ilsi prepara a fare follie per trattenere Erling Haaland: i gialloneri pensano di offrirgli il doppio dello stipendio Erling Haaland sarà l'oggetto del desiderio delle big d'Europa ...Per questo Allegri negli ultimi giorni di mercato avrebbe gradito l'acquisto di Pjanic (poi trasferitosi al Besiktas) o quello di Witsel, che poi è rimasto al. Nonostante questo, il ...La dirigenza del Borussia Dortmund sarebbe a lavoro per rinnovare il contratto di Haaland: sul piatto il raddoppio dell'ingaggio, ma il Real Madrid ci proverà in estate ...Il Borussia Dortmund pronto all'offensiva per blindare Erling Haaland. Secondo quanto riportato da SportBild il club tedesco è disposto ad.