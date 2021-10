Ballando con le Stelle 2021: ecco le coppie (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Andrea Iannone e Lucrezia Lando E’ tempo di formare le coppie per la sedicesima edizione di Ballando con le Stelle. Dopo aver annunciato le 13 celebrità pronte a scendere in pista da sabato 16 ottobre 2021, Milly Carlucci ha svelato i vari maestri che sono stati loro assegnati. L’obiettivo di ciascuno è quello di fare arrivare il rispettivo allievo alla vittoria finale. Tra le new entry di questa edizione Oxana Lebedew, Giada Lini, Vito Coppola. A questi si aggiunge anche Giordano Filippo, che lo scorso anno ha accompagnato i ballerini per una notte. Scopriamo insieme tutti gli abbinamenti. - Al Bano e Oxana Lebedew - Alvise Rigo e Tove Villfor - Andrea Iannone e Lucrezia Lando - Arisa e Vito Coppola - Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale - Fabio Galante e Giada Lini - Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina - ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Andrea Iannone e Lucrezia Lando E’ tempo di formare leper la sedicesima edizione dicon le. Dopo aver annunciato le 13 celebrità pronte a scendere in pista da sabato 16 ottobre, Milly Carlucci ha svelato i vari maestri che sono stati loro assegnati. L’obiettivo di ciascuno è quello di fare arrivare il rispettivo allievo alla vittoria finale. Tra le new entry di questa edizione Oxana Lebedew, Giada Lini, Vito Coppola. A questi si aggiunge anche Giordano Filippo, che lo scorso anno ha accompagnato i ballerini per una notte. Scopriamo insieme tutti gli abbinamenti. - Al Bano e Oxana Lebedew - Alvise Rigo e Tove Villfor - Andrea Iannone e Lucrezia Lando - Arisa e Vito Coppola - Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale - Fabio Galante e Giada Lini - Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina - ...

