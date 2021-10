Al via domani Gis 2021, oltre 400 espositori (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Innovazione, ripartenza e sicurezza. Sono le tre parole chiave che domineranno l'8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, al via domani al Piacenza Expo. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Innovazione, ripartenza e sicurezza. Sono le tre parole chiave che domineranno l'8ª edizione del Gis, le Giornate Italiane del Sollevamento e dei Trasporti Eccezionali, al viaal Piacenza Expo. ...

Advertising

borghi_claudio : Domani alle 13.30 mi potrete incontrare insieme a @matteosalvinimi a Milano in via Ardigò, stazione Forlanini - borghi_claudio : Comincio a dirvelo adesso per chi mi dice che non passo mai a Seveso, tipo come @eleginnytea Domani sera passerò p… - hockeytime_net : Domani al via il torneo di pre-qualificazione olimpica, l’Italia affronta la Spagna - - RadioUci : BUONI SPESA AL VIA! REDDITO DI EMERGENZA: DOMANI PAGAMENTI E NUOVI ESITI! | Radio UCI - ProvinciaTrento : ????? Il conto alla rovescia sta per finire. Domani al via la quarta edizione del #Festivaldellosport di #Trento, in… -