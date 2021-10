Undici infermiere rapite e picchiate in Guatemala da un gruppo no - vax

(Di martedì 5 ottobre 2021) La dimostrazione che 'tutto il mondo è paese' e che in ogni stato la violenza verbale e fisica dei no - vax è probabilmente l'unico linguaggio conosciuto. Momenti di terrore per 11in un ...

Advertising

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Undici infermiere

Globalist.it

outstream Lesono state rilasciate soltanto dopo diverse ore grazie all'intervento della polizia che ha negoziati con i no - vax. "Eravamo terrorizzate, non avevamo mai vissuto una cosa ..."Una persona di questeè disposta a licenziarsi piuttosto che vaccinarsi - fa capire bene la ... Solitro si scalda, perché è convinto che tra chi sceglie il lavoro dinon possano ...E' accaduto nel villaggio di Maguila: una folla di 500 persone ha bloccato la strada principale e vandalizzato le macchine dell'equipe medica distruggendo anche 50 dosi di siero ...Giacomo Poretti del trio comico 'Aldo Giovanni e Giacomo' racconta in un libro i suoi anni in corsia: ho iniziato pulendo i gabinetti, s’imparava sul campo "Che incubo il campanello d’allarme" ...