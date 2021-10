'Una stagione è finita'. Il M5s di Conte si scopre indietro ovunque e cerca l'intesa col Pd (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati di ieri coincidono con la chiusura di un'epoca: 'Mai più da soli'. Anche la Raggi ridimensiona le parole di ieri: 'Non è il momento di dividerci, ma di restare uniti' Leggi su tg.la7 (Di martedì 5 ottobre 2021) I risultati di ieri coincidono con la chiusura di un'epoca: 'Mai più da soli'. Anche la Raggi ridimensiona le parole di ieri: 'Non è il momento di dividerci, ma di restare uniti'

Advertising

_Nico_Piro_ : #4ottobre #Afghanistan quella di ieri è una giornata da segnare sul calendario di questa nuova stagione afghana. Pe… - Coninews : Emozioni indescrivibili. ?? La gioia immensa di @sonnycolbrelli per il trionfo nella regina delle classiche. Una vi… - Coninews : Da Sofia... a Sofia. A meno di un anno dal primo trionfo in un torneo ATP @janniksin si conferma campione nella cap… - carotelevip : RT @telesimo: Sono partite ieri a #Roma le riprese della quarta stagione di #BORIS. La serie cult comedy torna sugli schermi di #DisneyPlus… - incrinatura : RT @violascintilla: Autunno: la straordinaria stagione in cui cimini e zanzare convivono in perfetta armonia al solo scopo di ricordarci ch… -