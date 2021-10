Tesla deve pagare oltre 130 milioni di dollari a un ex dipendente | ecco perché

Advertising

avespartacus : RT @Agenzia_Italia: #Tesla deve pagare 130 milioni di dollari a un dipendente che l'ha accusata di razzismo __ Una giuria federale ha ordin… - infoiteconomia : Tesla deve pagare 130 milioni di dollari a un dipendente che l'ha accusata di razzismo - Radiopescara : Tesla deve pagare 130 milioni di dollari a un dipendente che l'ha accusata di razzismo - Agenzia_Italia : #Tesla deve pagare 130 milioni di dollari a un dipendente che l'ha accusata di razzismo __ Una giuria federale ha o… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Tesla deve pagare 130 milioni di dollari a un dipendente che l'ha accusata di razzismo -

Ultime Notizie dalla rete : Tesla deve

Owen Diaz, questo il nome del dipendente, ha infatti subito diverse offese di stampo razzista durante il suo periodo di lavoro presso la fabbricadi Fremont, tra il 2015 e il 2016. Il giudice ...In un messaggio ai dipendenti pubblicato sul suo sito Web,ha rilevato che secondo quanto emerso il dipendente è stato vittima di insulti razzisti e graffiti a sfondo razziale sono stati ...Insulti razzisti a un dipendente: Tesla non è stata in grado di garantire un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso ...La giuria ha stabilito che la società non ha adottato misure ragionevoli per impedire molestie a sfondo razziale nei confronti di Owen Diaz, un dipendente a contratto presso la fabbrica a Fremont nel ...