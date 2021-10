Salerno, la polizia arresta un rapinatore e uno spacciatore di droga (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Era quasi mezzanotte quando due giovani dal Parco Pinocchio hanno telefonato al numero d’emergenza “112” per denunciare al poliziotto che gli ha risposto di essere stati appena rapinati da un individuo armato di coltello. Gli uomini delle Volanti della Questura sono arrivati sul posto praticamente sùbito, tanto che il rapinatore era ancora nei paraggi. Quando ha udito e visto il sopraggiungere dei poliziotti, il malfattore, resosi conto che la situazione per lui volgeva per il peggio, ha cercato di fuggire e si è ad un certo punto nascosto tra la vegetazione di un terrapieno, confidando che anche il buio lo avvantaggiasse. Ma gli operatori di polizia hanno scovato il fuggitivo, raggiungendolo e bloccandolo nel nascondiglio in cui si era rifugiato. Quando i poliziotti delle Volanti l’hanno ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 5 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Era quasi mezzanotte quando due giovani dal Parco Pinocchio hanno telefonato al numero d’emergenza “112” per denunciare al poliziotto che gli ha risposto di essere stati appena rapinati da un individuo armato di coltello. Gli uomini delle Volanti della Questura sono arrivati sul posto praticamente sùbito, tanto che ilera ancora nei paraggi. Quando ha udito e visto il sopraggiungere dei poliziotti, il malfattore, resosi conto che la situazione per lui volgeva per il peggio, ha cercato di fuggire e si è ad un certo punto nascosto tra la vegetazione di un terrapieno, confidando che anche il buio lo avvantaggiasse. Ma gli operatori dihanno scovato il fuggitivo, raggiungendolo e bloccandolo nel nascondiglio in cui si era rifugiato. Quando i poliziotti delle Volanti l’hanno ...

