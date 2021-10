Quelli che accadono in Libia non sono abusi, ma sono crimini contro l'umanità (Di martedì 5 ottobre 2021) Probabili crimini di guerra e crimini contro l'umanità sono stati commessi in Libia: è quanto emerge dal primo documento pubblicato oggi a Ginevra dalla Commissione di inchiesta indipendente voluta a ... Leggi su globalist (Di martedì 5 ottobre 2021) Probabilidi guerra el'stati commessi in: è quanto emerge dal primo documento pubblicato oggi a Ginevra dalla Commissione di inchiesta indipendente voluta a ...

Advertising

carmelitadurso : Sì, lo ammetto. Ieri sera con il #whatsappdown e l’#instagramdown sono stata tra quelli che è corsa qui per capire… - disinformatico : Per quelli che 'ma anche le auto elettriche inquinano'. - lmisculin : Il centrosinistra ha vinto in tutti i Municipi, anche in quelli che dava sostanzialmente per persi come il 2 e il 9… - giugixsangio : RT @allofmehs: Io me li ricordo quelli che ci scartavetravano i coglioni coi sangiullari che dovevano mollassi dopo 2 giorni e mo fanno un… - eia58 : RT @conteDartagnan: A piazza del Popolo Michetti si è presentato a con nani e ballerine di ogni specie per proporre Roma Caput Mundi mentre… -