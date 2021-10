Pinerolo, ragazza rifiuta le avances in un bar: marocchino la uccide e accoltella altre due donne (Di martedì 5 ottobre 2021) È stato catturato a Luserna San Giovanni, alle porte di Pinerolo, nel torinese, dai carabinieri Hounaifi Mehdi, 34enne di origini marocchine residente a Luserna che, dopo essere entrato in un bar intorno all’1,30 ha ucciso a coltellate Carmen De Giorgi, 44 anni. Il 34enne marocchino ha ferito anche le due amiche che erano con lei. A dare l’allarme sono stati i clienti del locale. LEGGI ANCHE Drogato e ubriaco, marocchino travolge e uccide 23enne. Era stato espulso, ma aveva fatto ricorso Architetto ucciso in casa dai ladri davanti moglie e figli in piena notte: arrestati tre albanesi Secondo quanto si è appreso, l’aggressore che era seduto al tavolo con la vittima, l’avrebbe aggredita colpendola alla schiena dopo che la donna avrebbe respinto alcune avances, poi si sarebbe dato alla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) È stato catturato a Luserna San Giovanni, alle porte di, nel torinese, dai carabinieri Hounaifi Mehdi, 34enne di origini marocchine residente a Luserna che, dopo essere entrato in un bar intorno all’1,30 ha ucciso a coltellate Carmen De Giorgi, 44 anni. Il 34enneha ferito anche le due amiche che erano con lei. A dare l’allarme sono stati i clienti del locale. LEGGI ANCHE Drogato e ubriaco,travolge e23enne. Era stato espulso, ma aveva fatto ricorso Architetto ucciso in casa dai ladri davanti moglie e figli in piena notte: arrestati tre albanesi Secondo quanto si è appreso, l’aggressore che era seduto al tavolo con la vittima, l’avrebbe aggredita colpendola alla schiena dopo che la donna avrebbe respinto alcune, poi si sarebbe dato alla ...

