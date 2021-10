Niente rinnovo con la Fiorentina | un altro club di Serie A dietro la scelta di Vlahovic

(Di martedì 5 ottobre 2021) Una notizia che scuote il calciomercato e lo status quo del calcio italiano: Dusannon rinnoverà il suo contratto con la. Ad annunciarlo questa mattina è stato il presidente viola, Rocco Commisso, con un lungo comunicato in cui ha spiegato ai tifosi delcome le trattative per ildel giocatore siano state vane. "Come sapete laha fatto un’offerta molto importante al calciatore - scrive Commisso sul sito della società viola -, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del. In queste settimane in cui sono stato qui a Firenze ho provato personalmente a trovare una soluzione che potesse rendere felice il ragazzo ed il, ma, con mio grande dispiacere, ogni nostro tentativo e ogni ...

Non è stato raggiunto l'accordo tra il giocatore Du?an Vlahovi, per ildel contratto in scadenza con la Fiorentina. "In queste settimane in cui sono stato qui a Firenze - prosegue Commisso - ho provato personalmente a trovare una soluzione che potesse rendere ...... sto parlando di qualcos'altro: hanno detto che ho rifiutato sei o sette offerte per il, ma ... Si è detto che stavo pensando di rovinare anche lo spogliatoio:affatto. Quando il tuo ...L’attaccante della viola non rinnoverà il suo contratto. C’è il comunicato ufficiale della Fiorentina con le parole di Commisso. Una vera e propria bomba di mercato arriva dalla Toscana, sponda Fioren ...Vlahovic non rinnova con la Fiorentina: parte l'effetto domino degli attaccanti? Da Raspadori a Lucca, Inter alla finestra.