Napoli | Manfredi | Entro un paio di settimane Giunta di alto profilo e con una forte presenza femminile

(Di martedì 5 ottobre 2021) “È tempo di lavorare”. Una settimana per la proclamazione, due per mettere a punto la nuovacomunale. È la “road map’ del neo sindaco diGaetano, atteso alla prova della formazione della squadra di governo che lo accompagnerà nei prossimi cinque anni alla guida del comune partenopeo. Dopo la festa a piazza Municipio di fronte a quella che sarà la sua sede per i prossimi 5 anni,di una maggioranza che abbraccia Pd (6 consiglieri), M5s (5 consiglieri), Europa Verde (1 consigliere), Moderati (un consigliere) e CDemocratico (1 consigliere), più le altre liste (per un totale di 15 consiglieri, 5 solo da quella direttamente collegata a lui), ha già sentito i big dei partiti che lo sostengono e funzionari dei ministeri chiave per il suo progetto ...