Milan | Simic è sicuro | «I rossoneri hanno una squadra da scudetto»

(Di martedì 5 ottobre 2021) Dario, ex difensore del, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport: ecco cosa ha detto Dario, ex difensore del, è stato intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: «Ilsi è avvicinato tantissimo a quello che vogliono vedere i tifosi. Se l’anno scorso loera un sogno, quest’anno può crederci davvero perché ha unaall’altezza della lotta. Vedo una buona atmosfera, un’ottima sinergia tra tutte le componenti, giocatori, allenatore, società con Paolo Maldini in testa. I giocatori che sono arrivati si sono tutti dimostrati all’altezza del, poi Pioli pensa a farli giocare bene. E ...

