«Il rapporto tra Ros e Ciancimino fu fondamentale per raccogliere informazioni» (Di martedì 5 ottobre 2021) L'avv. Francesco Romito, legale di Giuseppe De Donno, ricostruisce due anni di indagini del l'ex ufficiale dei Carabinieri dentro Cosa Nostra. Sino all'assoluzione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo «perché il fatto non costituisce reato». Una condanna che ha smontato il teorema della ormai presunta Trattativa Stato-Mafia. Ribaltata la sentenza di primo grado nel processo d'appello anche per il capitano del Reparto operativo speciale di Palermo Giuseppe De Donno, oggi in pensione con il grado di colonnello: in primo grado era stato condannato a 8 anni di reclusione all'interno del complesso filone processuale sulla presunta "trattativa Stato-mafia", che secondo l'accusa avrebbe visto organi dello Stato, dopo gli attentati di Capaci e Via D'Amelio, scendere a patti con Cosa Nostra per costringere i governi in carica ad ammorbidire le condizioni detentive dei mafiosi in regime di ... Leggi su panorama (Di martedì 5 ottobre 2021) L'avv. Francesco Romito, legale di Giuseppe De Donno, ricostruisce due anni di indagini del l'ex ufficiale dei Carabinieri dentro Cosa Nostra. Sino all'assoluzione della Corte d'Assise d'Appello di Palermo «perché il fatto non costituisce reato». Una condanna che ha smontato il teorema della ormai presunta Trattativa Stato-Mafia. Ribaltata la sentenza di primo grado nel processo d'appello anche per il capitano del Reparto operativo speciale di Palermo Giuseppe De Donno, oggi in pensione con il grado di colonnello: in primo grado era stato condannato a 8 anni di reclusione all'interno del complesso filone processuale sulla presunta "trattativa Stato-mafia", che secondo l'accusa avrebbe visto organi dello Stato, dopo gli attentati di Capaci e Via D'Amelio, scendere a patti con Cosa Nostra per costringere i governi in carica ad ammorbidire le condizioni detentive dei mafiosi in regime di ...

francescoseghez : In Italia il rapporto tra popolazione over 65 e la popolazione 20-64 anni sarà superiore al 60% nel 2050. Tradotto… - andreapurgatori : Le carte segrete del rapporto tra il Papa e Hitler. Il silenzio sull’olocausto. La fascinazione del male. Un’interv… - pfmajorino : Dico la verità: a me non frega un tubo del rapporto instauratosi tra il 'ragazzo escort' e #Morisi. O dove fosse… - mille977 : ..., sociale e privato. Perciò ritenuto impresentabile, rimosso, condannato». Dunque ecco il rapporto tra arte, pol… - StefaniaFalone : RT @539th: Il Regno Unito è nettamente in testa per diagnosi in rapporto alla popolazione tra questi paesi, noi siamo sempre tra quelli con… -