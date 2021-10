House of the Dragon: arriva il primo Trailer del prequel di Game of Thrones (Di martedì 5 ottobre 2021) A due anni di distanza dalla conclusione di Game of Thrones, la HBO rilascia il primo teaser Trailer di House of the Dragon, la serie prequel incentrata sulla casata dei Targaryen. Gli eventi verranno narrati sulla piattaforma HBO max e precederanno le vicende a noi note di ben 200 anni. Il regno di Re Viserys (Paddy Considine) è giunto alla fine. Ha quindi inizio una battaglia per la successione tra la sua amata figlia, la principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e la sua seconda moglie, la regina Alicent Hightower (Olivia Cooke); che vuole il trono per i suoi figli. Nel cast di House of the Dragon vedremo anche, nel ruolo di Daemon Targaryen, il noto attore britannico Matth Smith (Doctor Who, Morbius, The Crown). La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 5 ottobre 2021) A due anni di distanza dalla conclusione diof, la HBO rilascia ilteaserdiof the, la serieincentrata sulla casata dei Targaryen. Gli eventi verranno narrati sulla piattaforma HBO max e precederanno le vicende a noi note di ben 200 anni. Il regno di Re Viserys (Paddy Considine) è giunto alla fine. Ha quindi inizio una battaglia per la successione tra la sua amata figlia, la principessa Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy) e la sua seconda moglie, la regina Alicent Hightower (Olivia Cooke); che vuole il trono per i suoi figli. Nel cast diof thevedremo anche, nel ruolo di Daemon Targaryen, il noto attore britannico Matth Smith (Doctor Who, Morbius, The Crown). La ...

