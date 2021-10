Ghost Recon Frontline - anteprima

Leggi su eurogamer

(Di martedì 5 ottobre 2021) C'è stato un momento, un singolo istante nella storia del videogioco moderno, in cui il grande fenomeno dei Battle Royale è parso essere vittima di un piccolissimo ridimensionamento, durato per altro lo spazio di un battito di ciglia. Era la fine del 2018, e mentre il capostipite di questa dinastia di successi commerciali, PUBG, era ormai pressoché dimenticato dall'utenza occidentale, Fortnite era già diventato qualcosa di diverso, un'esperienza a sé stante, un fenomeno transmediale e culturale che avrebbe segnato un'intera generazione. Quello stesso inverno, EA e Activision offrirono ai giocatori due Battle Royale ispirati ai loro sparatutto di fama mondiale, Battlefield e Call of Duty, ma la platea reagì a quei prodotti in modo tiepido, distante. Ora, nessuno immaginava che da lì a poco Apex Legends e Warzone avrebbero scoperchiato l'industria dei videogiochi come un formicaio, ...