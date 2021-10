Ey Digital Summit | focus sul Sud | giù l’occupazione Ricerca | Campania tra le regioni più attive in Italia

Leggi su ildenaro

(Di martedì 5 ottobre 2021) Inizia oggi, presso La Lanterna di Roma, la quattordicesima edizione dell’Ey“Racconti del futuro”. Opinionisti, manager e politici hanno discusso modelli, opportunità e strumenti per il rilancio del Mezzogiorno, con l’obiettivo di disegnare una nuova rotta, che promuova una narrazione del Sudcome laboratorio di innovazione e polo attrattivo per investimenti pubblici e privati, partendo dal presupposto che tutti i territorini debbano necessariamente contribuire al rilancio della competitività nazionale per realizzare il Paese del futuro. Pnrr, opportunità unica per il Mezzogiorno In apertura della prima giornata, Massimo Antonelli, Ceo di Ey in, commenta: “Siamo fieri di inaugurare l’Eypartendo dal tema del ...