Cosa è successo a Facebook. Perché un problema banale ha richiesto ore per essere risolto (Di martedì 5 ottobre 2021) Un problema di pochi minuti ha richiesto ore per essere risolto: chi poteva farlo è stato tagliato fuori dal sistema dal suo stesso errore. Che ha bloccato anche tutti i suoi colleghi, tagliando le comunicazioni. La tempesta perfetta... Leggi su dday (Di martedì 5 ottobre 2021) Undi pochi minuti haore per: chi poteva farlo è stato tagliato fuori dal sistema dal suo stesso errore. Che ha bloccato anche tutti i suoi colleghi, tagliando le comunicazioni. La tempesta perfetta...

Advertising

lastknight : #Facebook, #Instagram, #Whatsapp sono tutti “spariti” dalla rete per ore, ma cosa è successo? Un attacco terroristi… - sole24ore : Facebook down, così si blocca un giro di affari miliardario - fanpage : Cosa è successo di preciso ieri sera? #whatsappdown #instagramdown #facebookdown - Umberto_Rapetto : VUOI SAPERE COSA È SUCCESSO IERI A FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM? cosa è successo e soprattutto cosa potrà succede… - Corriere : Cori razzisti contro Koulibaly, cosa è successo in campo: «Presa di mira anche una donna» -