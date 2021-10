Cosa è successo a Facebook, Instagram e Whatsapp? (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel pomeriggio del 4 ottobre, poco dopo le ore 17 sono arrivate le prime segnalazioni di interruzioni diffuse del servizio da parte dell’azienda di Menlo Park. Il down della piattaforma è durato 6 ore ed ha mandato il mondo social nel panico, dai singoli utenti alle aziende che nei social di Zuckerberg investono somme ingenti. Se non fosse stato per Twitter, Telegram e TikTok, sembrava di essere tornati agli anni 90 quando il principale mezzo di comunicazione rapido erano, e ieri sera sono stati, gli SMS. Facebook down, impossibile accedere anche a Instagram e Whatsapp Cosa è successo a Facebook e alla sua piattaforma? A dirci Cosa è successo a Facebook ovviamente non poteva che essere un portavoce della società californiana. A ... Leggi su pantareinews (Di martedì 5 ottobre 2021) Nel pomeriggio del 4 ottobre, poco dopo le ore 17 sono arrivate le prime segnalazioni di interruzioni diffuse del servizio da parte dell’azienda di Menlo Park. Il down della piattaforma è durato 6 ore ed ha mandato il mondo social nel panico, dai singoli utenti alle aziende che nei social di Zuckerberg investono somme ingenti. Se non fosse stato per Twitter, Telegram e TikTok, sembrava di essere tornati agli anni 90 quando il principale mezzo di comunicazione rapido erano, e ieri sera sono stati, gli SMS.down, impossibile accedere anche ae alla sua piattaforma? A dirciovviamente non poteva che essere un portavoce della società californiana. A ...

