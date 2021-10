Conte | Per M5s finita la stagione del ' soli a tutti i costi'

Advertising

VittorioSgarbi : #roma Conte: “Per il “M5S” è il momento della semina”. Certo, nella prospettiva di andare a zappare. @stampasgarbi… - Giorgiolaporta : Il #M5S che 5 anni fa a #Roma aveva il 35% al primo turno e portava trionfante #VirginiaRaggi al Campidoglio con il… - marcodimaio : Oggi c’è chi può dire di aver vinto le #Elezionicomunali2021 grazie a sostegno a #Draghi perché mentre mesi fa qual… - francetomm : RT @VittorioSgarbi: #roma Conte: “Per il “M5S” è il momento della semina”. Certo, nella prospettiva di andare a zappare. @stampasgarbi @Sec… - il_conte_x : Finché episodi come questi verranno fatti passare sotto traccia o come goliardia e sfottò,non ne usciremo mai Quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Per

Lo ha detto Giuseppea Carboniaun mini tour elettorale in vista delle comunali del 10 e 11 ottobre in Sardegna. "I progetti vincenti sono quelli che creano un campo largo, un progetto ......il quale ci vogliono le persone giuste e i tempi necessari'. Così Vincenzo Spadafora in un ... 05 ott 13:09 Crolla l'affluenza - VIDEO 05 ott 13:03: "Nel M5s è finita la stagione del soli a ...Il ministro ha ringraziato la sindaca uscente: "Rimarrai una figura preziosa per la nostra comunità". Intanto la leader di FdI Giorgia Meloni attacca il capo del Movimento, Giuseppe Conte: "Invece di ...L'avvocato Luca Di Donna è sotto indagine: sono state eseguite alcune perquisizioni ad alcuni avvocati, tra cui Di Donna, legale vicino all'ex premier Giuseppe Conte. Si indaga ...