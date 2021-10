Concorsi universitari truccati | Galli e Andreoni indagati per falso ideologico

(Di martedì 5 ottobre 2021) Sono in corso da questa mattina perquisizioni e acquisizioni di documenti da parte dei carabinieri del Nas di Milano nell'ambito di una inchiesta ordinata dal pm Luigi Furno e dall'aggiunto Eugenio ...

Advertising

Corriere : ?? Massimo Galli indagato - Corriere : Concorsi universitari truccati, Massimo Galli indagato con altri professori per falso i... - Tg3web : L'inchiesta della Procura di Milano sui concorsi universitari truccati. Decine i docenti indagati, tra loro anche l… - infoitsalute : Massimo Galli è indagato, concorsi universitari truccati. «Favorì assunzioni e falsificò verbale» - pierluigivillan : Forse è la volta buona che tace tace e tace... -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi universitari

CorriereUniv.it

ad_dyn Oltre a Massimo Galli, anche un noto virologo in prima linea durante l'emergenza Covid è indagato dalla Procura di Milano per la vicenda dei presuntipilotati di docenti e di ...truccati": indagato anche l'infettivologo del Sacco Massimo Galli Le altre regioni ALTO ADIGE Sono 93 casi di positività al coronavirus accertati dai laboratori dell'Azienda ...Università: tra gli indagati dello scandalo c’è anche una docente palermitana. Ecco chi è la docente palermitana coinvolta ...di NINO EMONESI – Oggi agli onori della cronaca giudiziaria assurge un’altra vicenda che riguarda nomine e incarichi nel mondo universitario, e che, come accade di frequente, nasce da ricorsi, conflit ...