Calenda sorpassa Raggi nella notte. "No ad apparentamenti in cambio di posti"

Il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra Enrico Michetti al primo turno ha il 30,21% dei consensi, quello del centrosinistra Roberto Gualtieri, il 27,02%. nella notte, c'è stato il sorpasso di Carlo Calenda (al 19,71%) sul sindaco uscente Virginia Raggi (che si ferma al 19,15%). Tra i due, si registra uno stacco di 6.072 voti. Questi i risultati del voto nella Capitale quando lo spoglio è quasi concluso con 2.526 sezioni scrutinate su 2.603. "Ho avuto voti di destra, di sinistra, di centro. Non posso fare apparentamenti, alleanze o accordi con qualcuno. Sarebbe un tradimento verso i miei elettori", ha dichiarato il leader di Azione. L'ex ministro è molto soddisfatto dell'andamento della lista Calenda nella capitale: "Abbiamo ...

