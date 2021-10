Bcp | tre iniziative nel segno della responsabilità sociale d’impresa | Mese dell’Educazione Finanziaria | I Fuoriclasse e Invito a Palazzo

(Di martedì 5 ottobre 2021) Trenel: a lanciarle è Bcp, la Banca di Credito Popolare impegnata dal 1888 a sostenere i progetti mirati alla crescita del territorio. Si tratta di Occhio alle Truffe! (iniziativa di educazione), IScuola e dell’adesione alla XX edizione del progetto. Nel primo caso, la Bcp, aderendo al, punta a favorire l’uso consapevole del denaro tra le nuove generazioni e a migliorare le competenze dei cittadini, specie di quelli più giovani, in materia di risparmio, investimenti, previdenza, assicurazione. Un progetto di ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bcp tre

Il Denaro

... presidente- e che solo investendo nell'educazione per le nuove generazioni e nelle donne come ... Durante lagiorni, sarà possibile visitare la mostra dalle 10:30 alle 18:30 presso Fondazione ...... che coordina il progetto, e il Ministero avevano annunciato i risultati positivi per i primibambini con leucemia linfoide acuta a precursori B - cellulari (LLA -), refrattaria ai ...