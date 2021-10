Atalanta, lungo stop per due titolari: a rischio anche il match con il Napoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo quanto riferito da Tuttosport, c'è una doppia tegola in casa Atalanta. Non solo Gosens infatti starà lontano dai campi per circa due mesi, a fargli compagnia per sfortuna di Gasperini ci sarà anche Matteo Pessina. Il centrocampista bergamasco ha lasciato il campo nell'ultima sfida interna contro il Milan dopo aver subito un colpo a seguito dell'intervento di Tomori. Il 32 nerazzurro ha subito lasciato il campo ma dopo aver effettuato alcuni esami effettuati non saranno brevi i tempi di recupero del centrocampista della Nazionale. Infortunio Pessina Atalanta Pessina infatti così come Gosens dovrebbe essere indisponibile per circa due mesi, conti alla mano è dunque a forte rischio anche per la sfida contro il Napoli in programma il 4 dicembre 2021 in programma al ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 5 ottobre 2021) Secondo quanto riferito da Tuttosport, c'è una doppia tegola in casa. Non solo Gosens infatti starà lontano dai campi per circa due mesi, a fargli compagnia per sfortuna di Gasperini ci saràMatteo Pessina. Il centrocampista bergamasco ha lasciato il campo nell'ultima sfida interna contro il Milan dopo aver subito un colpo a seguito dell'intervento di Tomori. Il 32 nerazzurro ha subito lasciato il campo ma dopo aver effettuato alcuni esami effettuati non saranno brevi i tempi di recupero del centrocampista della Nazionale. Infortunio PessinaPessina infatti così come Gosens dovrebbe essere indisponibile per circa due mesi, conti alla mano è dunque a forteper la sfida contro ilin programma il 4 dicembre 2021 in programma al ...

