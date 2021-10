Amministrative Basilicata | 25 sindaci eletti e un ballottaggio

(Di martedì 5 ottobre 2021)25inin questa tornata elettorale dellein. Le sfide principali a Melfi e Pisticci, gli unici Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. A Melfi vittoria al primo turno di Giuseppe Maglione, candidato di una coalizione di centrodestra di cui fa parte anche una lista riformista: Maglione ha ottenuto il 59,01 per cento dei voti, superando nettamente il candidato del centrosinistra Luigi Simonetti (25,79%) e Alessia Araneo del Movimento 5 stelle (15,20). A Pisticci, in provincia di Matera, servirà il: a contendersi la fascia tricolore saranno il candidato del Pd-civiche Domenico Albano (37,38%) e l’ex sindaco Vito Anio Di Trani (35,93%) a capo di una coalizione civica. Fuori dalla sfida Viviana Verri, candidata ...

... leader della Lega su Facebook fa un biancio sui risultati delle elezioni. "Veniamo ... dalla Puglia alla Lombardia, dall'Emilia alla, dal Veneto alla Liguria. Ma quando ...... leader della Lega su Facebook fa un biancio sui risultati delle elezioni. 'Veniamo ... dalla Puglia alla Lombardia, dall'Emilia alla, dal Veneto alla Liguria. Ma quando ...Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. “Faccio gli auguri anche a tutti i consiglieri comunali eletti -aggiunge – I prossimi anni saranno molto importanti per tutt ...POTENZA – “Tanti Auguri di buon lavoro ai 25 Sindaci lucani eletti alla fine di una campagna elettorale che in Basilicata si è caratterizzata per la sua grande correttezza, improntata al confronto cos ...