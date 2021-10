A differenza del 2020 il Covid a settembre non ha rialzato la testa | dati tutti positivi

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’elevato grado di copertura del Paese ha reso questo2021 molto diverso da quello del, dove l’epidemia avevala. Per il momento non si registra un impatto della riapertura delle scuole e delle altre attività. Un dato da leggere ovviamente con cautela e attenzione nei prossimi giorni. La settimana epidemiologica 28– 4 ottobre segna quindi un nuovo calo della curva epidemica: 21.298 sono stati i nuovi casi, in calo del 9,8% rispetto al periodo precedente (quando furono 23.601); media giornaliera 3.043 (da 3.371). La curva dei decessi fa lo stesso: sono stati 326 negli ultimi 7 giorni; con una variazione percentuale rispetto ai precedenti 388 del -16%. Sono in diminuzione anche i ricoveri ordinari (3.032, erano 3.487 lunedì scorso), con una variazione percentuale ...

