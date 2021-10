5 serie tv da vedere se ti è piaciuto Squid Game (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora non è diventata la serie tv più popolare di Netflix, ma a Squid Game non manca molto per salire sul podio e scalzare Bridgerton. Pubblicata il 17 settembre, nel giro di qualche giorno è diventato uno degli show più visti al mondo e i social pullulano di meme con riferimenti ai vari episodi. Per chi, come me, non ha ancora finito di vederla sta diventando una corsa a ostacoli per evitare tutti gli spoiler che ci sono praticamente ovunque. Se voi, invece, siete nell’altra fetta di popolazione – quella che ha già finito tutte le puntate e adesso sta cercando un senso alla propria vita – eccovi altre 5 serie tv da vedere per sentire meno la mancanza di Squid Game. Leggi su vanityfair (Di martedì 5 ottobre 2021) Ancora non è diventata la serie tv più popolare di Netflix, ma a Squid Game non manca molto per salire sul podio e scalzare Bridgerton. Pubblicata il 17 settembre, nel giro di qualche giorno è diventato uno degli show più visti al mondo e i social pullulano di meme con riferimenti ai vari episodi. Per chi, come me, non ha ancora finito di vederla sta diventando una corsa a ostacoli per evitare tutti gli spoiler che ci sono praticamente ovunque. Se voi, invece, siete nell’altra fetta di popolazione – quella che ha già finito tutte le puntate e adesso sta cercando un senso alla propria vita – eccovi altre 5 serie tv da vedere per sentire meno la mancanza di Squid Game.

Advertising

jdbsvoice : Ora vado a fare colazione con cappuccino e panino al latte, poi mi posso vedere la serie finalmente - senzavertimai_ : quando non ho niente da fare: non c’è un un cazzo da vedere su netflix quando ho trecentomila impegni: escono 350 serie in un solo secondo - sportface2016 : #SerieC, oggi in tv #Catanzaro-#FidelisAndria: ecco come vedere la partita - robertodp1958 : @Ferula18 Buongiorno Ferula! Ho cominciato a vedere la serie islandese. Ho immagini più chiare dei numerosi libri d… - HDblog : RT @HDblog: Netflix, riproduci qualcosa: su Android la funzione che sceglie per te il film da vedere -

Ultime Notizie dalla rete : serie vedere Vitali e lo strappo del Lupo: "Corro e sogno sulla mia fascia" Il giorno dopo la sua prima vittoria casalinga in serie C (così pure per il Campobasso) Pablo è a ... E il tuo attaccante preferito: chi è o chi è stato? "Mi piace vedere oggi le giocate di un ...

Cosa è successo a Facebook. Perché un problema banale ha richiesto ore per essere risolto ...siano stati compromessi " La sparizione di Facebook dalla rete ha ovviamente creato una serie di ... server DNS intasati per la quantità di gente che provava a vedere se Facebook era tornato online, una ...

«You 3» e le migliori serie tv da vedere a ottobre 2021 Vanity Fair Italia Il commissario Montalbano - Par condicio IN STREAMING Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...

Netflix: la docu-serie Vendetta, tra cinema e giornalismo Milano, 5 ott. (askanews) - Due figure importanti nella storia dell'antimafia, due personaggi che stanno entrambi "dalla parte giusta", ma divisi da una rivalità profonda, apparentemente insanabile. S ...

Il giorno dopo la sua prima vittoria casalinga inC (così pure per il Campobasso) Pablo è a ... E il tuo attaccante preferito: chi è o chi è stato? "Mi piaceoggi le giocate di un ......siano stati compromessi " La sparizione di Facebook dalla rete ha ovviamente creato unadi ... server DNS intasati per la quantità di gente che provava ase Facebook era tornato online, una ...Serie TV imperdibili 2020 Serie TV imperdibili 2019 10 migliori serie tv coreane di sempre 10 serie tv da vedere in estate 2019 Trust Me L'amica geniale The Handmaid's Tale Gomorra - La serie Tredici ...Milano, 5 ott. (askanews) - Due figure importanti nella storia dell'antimafia, due personaggi che stanno entrambi "dalla parte giusta", ma divisi da una rivalità profonda, apparentemente insanabile. S ...