WhatsApp, Instagram e Facebook sono fuori servizio in tutto il mondo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Non sei solo tu: Facebook, Instagram e WhatsApp sono attualmente tutti inattivi per gli utenti di tutto il mondo. Stiamo vedendo messaggi di errore su tutti e tre i servizi nelle applicazioni iOS e sul Web. Gli utenti vengono accolti con messaggi di errore come: "Spiacenti, qualcosa è andato storto", "Errore del server 5xx" e altro ancora. Botnet, contagio e prevenzione. Il morso dei nuovi zombie digitali lascia un segno a forma di e-mail, download, exploits Vi terremo informati L'articolo proviene da .

