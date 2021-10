Whatsapp, Instagram e Facebook down: cosa sta succedendo (Di lunedì 4 ottobre 2021) Whatsapp Instagram e Facebook non funzionano. Poco dopo le 17.30, i social network hanno subito un improvviso contrattempo (che va avanti da ore). A giudicare dal sito downdetector.it, i problemi sembrano essere sparsi uniformemente in tutta Italia e il crash sta interessando tutta l'Europa. Come spesso accade in questi casi, una raffica di segnalazioni sta invadendo Twitter che però al momento non presenta problemi. Gli utenti segnalano problemi di accesso alle app, ma anche di connessione al server e caricamento dei contenuti. Insomma, zero possibilità di inviare o ricevere un messaggio. Un picco di segnalazioni sul sito downdetector.com è arrivato intorno alle 17:00. Non si sa ancora quali siano le ragioni del down. Impossibile ricevere e inviare messaggi. Qual è la causa del ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 ottobre 2021)non funzionano. Poco dopo le 17.30, i social network hanno subito un improvviso contrattempo (che va avanti da ore). A giudicare dal sitodetector.it, i problemi sembrano essere sparsi uniformemente in tutta Italia e il crash sta interessando tutta l'Europa. Come spesso accade in questi casi, una raffica di segnalazioni sta invadendo Twitter che però al momento non presenta problemi. Gli utenti segnalano problemi di accesso alle app, ma anche di connessione al server e caricamento dei contenuti. Insomma, zero possibilità di inviare o ricevere un messaggio. Un picco di segnalazioni sul sitodetector.com è arrivato intorno alle 17:00. Non si sa ancora quali siano le ragioni del. Impossibile ricevere e inviare messaggi. Qual è la causa del ...

