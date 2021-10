WhatsApp e Instagram down: tutto bloccato, il messaggio della società (Di lunedì 4 ottobre 2021) WhatsApp e Instagram down, ma anche Messenger di Facebook da computer non funziona. bloccato l’universo Zuckerberg. I principali social della galassia di Mark Zuckerberg. Il blocco persiste già da tempo e tantissimi utenti stanno segnalando quanto accaduto attraverso altri social come Twitter e Telegram, diventati subito i principali sostituti. WhatsApp e Instagram down: messaggistica fuori uso A crashare è principalmente la messagistica, perché attraverso l’applicazione avviabile da smartphone e tablet, i social continuano a funzionare. I feed di Instagram e Facebook vengono aggiornate, così come le storie mentre quando si tenta di accedere ai messaggi è tutto bloccato. Anche Messenger di Facebook non ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 ottobre 2021), ma anche Messenger di Facebook da computer non funziona.l’universo Zuckerberg. I principali socialgalassia di Mark Zuckerberg. Il blocco persiste già da tempo e tantissimi utenti stanno segnalando quanto accaduto attraverso altri social come Twitter e Telegram, diventati subito i principali sostituti.: messaggistica fuori uso A crashare è principalmente la messagistica, perché attraverso l’applicazione avviabile da smartphone e tablet, i social continuano a funzionare. I feed die Facebook vengono aggiornate, così come le storie mentre quando si tenta di accedere ai messaggi è. Anche Messenger di Facebook non ...

Advertising

TgLa7 : #Facebook, #Instagram, #WhatsApp saltati completamente in tutta Europa - StefanoGuerrera : c’è da dire comunque che quando Instagram, Facebook e WhatsApp sono down Twitter diventa 50 volte più divertente pe… - RealEmisKilla : Secondo me da whatsapp e instagram qualche fissato con i vecchi tempi ogni tot stacca la spina al grido di “facciam… - YVibesss : Twitter che non sa cosa stia succedendo ad Instagram, Whatsapp e Facebook #WhatsApp #Instagramdown #Facebook… - _HELL0_THERE_ : RT @rosaliedebuchin: e anche oggi: Twitter è Magnus Bane, che è sempre pronto e disponibile e non ne sbaglia una Instagram e Whatsapp sono… -