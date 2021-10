Schianto sulla statale | morto un 28enne e quattro feriti gravi 118 e vigili del fuoco sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Un tragico incidente questa mattina, lunedì 4 ottobre, ha spezzato le vita di un16.persone sono rimaste ferite in maniera non grave. Lo scontro ha visto il coinvolgimento diveicoli, tra cui anche una cisterna per lo spurgo di pozzi neri. Ilera alla guida della sua Fiat Panda quando si è scontrato frontalmente contro il camion cisterna. Sulil Suem 118, idele la polizia stradale di Padova che ha chiuso temporaneamente laper consentire di rimuovere i mezzi e fare i rilievi dell’incidente. Gli operatori hanno estratto l’uomo rimasto all’interno del mezzo finito in acqua e lo hanno affidato alle cure del personale del 118. Sul ...