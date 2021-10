Qualificazioni Indian Wells 2021: vittorie in due set per Paolini e Trevisan (Di lunedì 4 ottobre 2021) Inizia con il piede giusto il cammino ad Indian Wells per Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Le due tenniste azzurre, rispettivamente prima e seconda forza del tabellone di qualificazione, hanno infatti esordito con una vittoria. 6-1 6-4 il punteggio che ha regalato a Paolini l’accesso al turno decisivo. L’italiana ha impiegato un’ora e 24 minuti di gioco per avere la meglio di Vikhlyantseva, sfoggiando una prestazione più che positiva. Unico neo i 6 doppi falli. Ha avuto bisogno di soli 4 minuti in più della sua connazionale Trevisan, brava a superare contro pronostico Baptiste. Dopo un primo set dominato, l’azzurra non si è disunita nel secondo ed è stata brava a gestire al meglio i momenti chiave, trionfando per 6-2 6-4. Tanti i motivi per sorridere per Martina, uno su tutti lo ... Leggi su sportface (Di lunedì 4 ottobre 2021) Inizia con il piede giusto il cammino adper Jasminee Martina. Le due tenniste azzurre, rispettivamente prima e seconda forza del tabellone di qualificazione, hanno infatti esordito con una vittoria. 6-1 6-4 il punteggio che ha regalato al’accesso al turno decisivo. L’italiana ha impiegato un’ora e 24 minuti di gioco per avere la meglio di Vikhlyantseva, sfoggiando una prestazione più che positiva. Unico neo i 6 doppi falli. Ha avuto bisogno di soli 4 minuti in più della sua connazionale, brava a superare contro pronostico Baptiste. Dopo un primo set dominato, l’azzurra non si è disunita nel secondo ed è stata brava a gestire al meglio i momenti chiave, trionfando per 6-2 6-4. Tanti i motivi per sorridere per Martina, uno su tutti lo ...

