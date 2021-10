“Parco Groane e Stupefacenti” | postazione con… katana | smantellata dalla Polizia Locale

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 4 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Il progetto “”, continua a dare risultati. La task force della, che vede il Comando di Limbiate capofila nelle operazioni, ha rinvenuto una. La spada non era abbandonata nel, ma all’interno di una vera e propriautilizzata dagli spacciatori come punto di incontro per gli affari illeciti tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.