Occhiuto vince le regionali in Calabria: "Ora cambieremo le cose" (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Abbiamo vinto bene, ringrazio gli elettori per la fiducia che ci hanno accordato. In questa campagna elettorale ho sempre raccontato come voglio cambiare la Calabria, i nostri concorrenti ci hanno regalato una vittoria oltre le aspettative. Ringrazio il presidente Berlusconi e il deputato Tajani che hanno voluto la mia candidatura, ora dovrò lasciare la carica di capogruppo in Parlamento per assumere un ruolo nuovo ed esaltante e dimostrare che esiste una regione straordinaria che si chiama Calabria". Lo afferma il candidato alla presidenza della Regione Calabria per il centrodestra, Roberto Occhiuto, che ha commentato sul palco della sua sede di Gizzeria le prime proiezioni che attestano per lui una netta vittoria: "vinceremo da domani in poi - ha detto - quando cominceremo a cambiare le ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 4 ottobre 2021) "Abbiamo vinto bene, ringrazio gli elettori per la fiducia che ci hanno accordato. In questa campagna elettorale ho sempre raccontato come voglio cambiare la, i nostri concorrenti ci hanno regalato una vittoria oltre le aspettative. Ringrazio il presidente Berlusconi e il deputato Tajani che hanno voluto la mia candidatura, ora dovrò lasciare la carica di capogruppo in Parlamento per assumere un ruolo nuovo ed esaltante e dimostrare che esiste una regione straordinaria che si chiama". Lo afferma il candidato alla presidenza della Regioneper il centrodestra, Roberto, che ha commentato sul palco della sua sede di Gizzeria le prime proiezioni che attestano per lui una netta vittoria: "remo da domani in poi - ha detto - quando cominceremo a cambiare le ...

