Maltempo | allerta rossa in tutta la regione Fiumi esondati | un ponte crollato e strade chiuse

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Savona e Genova, due città duramente colpite dal. Scatta l’in Liguria. Il crollo dela Quiliano, poi i due torrenti sdradipati, l’Erro e il Letimbro: sono le immagini di un’interasegnata da esondazioni e alluvioni sparse perla provincia. L’appello di Giovanni Toti invita alla massima prudenza. Il messaggio Facebook di Giovanni Toti: “In questa notte dimeteo, forti temporali hanno colpito soprattutto Savona e l’entroterra savonese. Il torrente Letimbro è esondato in zona Santuario e si registrano criticità anche sull’Erro a Pontinvrea. Diverserisultano allagate, sul posto volontari e vigili del fuoco sono già in azione e anche in città la situazione sta peggiorando”. “Disagi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Maltempo, allerta rossa in Liguria: a Genova chiuse tutte le scuole #genova - SkyTG24 : Maltempo, allerta meteo. Disagi in Liguria e Piemonte: torrenti esondati e strade chiuse - giannettimarco : RT @romatoday: Maltempo, 24 ore di terrore: scatta l'allerta rossa - RadioGoldAl : Allerta rossa sino a domani mattina nelle zone del Bormida e Belbo - 79_Alessio : RT @romatoday: Maltempo, 24 ore di terrore: scatta l'allerta rossa -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo allerta

Ilsta flagellando la Liguria : numerosi i video sui social sulle incessanti piogge che hanno ... L'rosso nella regione scatterà dalle 14. Allerme anche per Genova e la provincia di ...Ilche sta colpendo la Liguria ha causato esondazioni ed allagamenti in provincia di Savona, dove è in vigore l'arancione che diventerà rossa a partire dalle 14. Il torrente ...Già segnalati alcuni allagamenti di sedi stradali, con il Letimbro ingrossato e il Comune che segnala alcuni problemi sulla strada del Santuario. Nelle zone di Pontivrea è stata segnalata l'esondazion ...GENOVA - Un autentica bomba d'acqua si è abbattuta questa mattina nel comune genovese di Rossiglione, dove l'allerta meteo non ha dato tregua neanche per un minuto alla popolazione. In mattinata la si ...