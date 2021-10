L' Inps semplifica il sito | con la app l' accesso ai servizi è più veloce

(Di lunedì 4 ottobre 2021) L'ha reso piu'l'aion line dall'app "mobile " anche con le credenziali Spid, Cie o Cns, senza piu' l'uso del pin. Per accedere in modo piu' rapido, l'utente, ...

Ultime Notizie dalla rete : Inps semplifica

Il Giorno

L'ha reso piu' veloce l'accesso ai servizi on line dall'app "mobile " anche con le credenziali Spid, Cie o Cns, senza piu' l'uso del pin. Per accedere in modo piu' rapido, l'utente, dopo aver effettuato l'accesso con le credenziali legate alla propria identità digitale, può impostare un codice di sblocco (pin personale) valido per ...Un meccanismo cheIn conclusione, la delega , molto lontana dall'essere un privilegio, ha lo scopo di semplificare ulteriormente l'accesso dei cittadini ai servizie, maggiormente, di ...Non serve più il pin Inps. Con lo Spid si imposta un codice di sblocco valido per 30 giorni, poi basta l'impronta digitale ...Tutti i servizi online della pubblica amministrazione saranno usufruibili solo con lo Spid: dal reddito di cittadinanza al bollo auto, dai bonus statali al 730. Attivazione anche gratuita ...