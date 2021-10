Inter | Dzeko è sempre più decisivo | i numeri

Leggi su footdata

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Sassuolo-1-2, incontro valido per la settima giornata di Serie A. L’ha evitato la sconfitta per tre partite consecutive di Serie A in cui ha chiuso il primo tempo in svantaggio per la prima volta nella sua storia. L’ha segnato piú di un gol in tutte le ultime 12 partite di Serie A: superata la striscia piú lunga (11) fatta registrare nel 1943. Edinè il primo giocatore, nella sua stagione d’esordio con i nerazzurri, a segnare almeno sei gol nelle prime sette partite stagionali dell’di Serie A a partire da Ronaldo nel 1997/98. Quello di Edin, dopo soltanto 33 secondi dal suo ingresso in campo, è il gol più veloce messo a segno da un subentrato in Serie A da quello realizzato da Alvaro Morata (33”), contro la Fiorentina, lo scorso aprile. Edin ...