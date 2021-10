Inghilterra, Southgate convoca Chilwell al posto dell’indisponibile James (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il ct dell’Inghilterra Gareth Southgate ha dovuto fare un cambio nei convocati per i match di qualificazione ai Mondiali 2022 in programma in questi giorni. Dopo il ritorno in Nazionale di Tammy Abraham della Roma (mancava dal novembre 2020), l’allenatore dei Tre Leoni ha portato con sè anche Ben Chilwell del Chelsea al posto di Reece James, ancora alle prese con il recupero da un precedente infortunio. Foto: Twitter Federcalcio Inglese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il ct dell’Garethha dovuto fare un cambio neiti per i match di qualificazione ai Mondiali 2022 in programma in questi giorni. Dopo il ritorno in Nazionale di Tammy Abraham della Roma (mancava dal novembre 2020), l’allenatore dei Tre Leoni ha portato con sè anche Bendel Chelsea aldi Reece, ancora alle prese con il recupero da un precedente infortunio. Foto: Twitter Federcalcio Inglese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

