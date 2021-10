Exit poll comunali | Centrosinistra avanti a Milano | Torino | Bologna e Napoli A Roma sfida Michetti - Gualtieri

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Elezioni amministrative, i risultati in diretta. I candidati delin testa nelle principali città capoluogo. In base all'ultima proiezione del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Sala a ...

... sostenuto da Fi, Fratelli d'Italia, Lega, Udc, Forza Azzurri, Coraggio Italia e Noi con l'Italia, l'eredità di Jole Santelli (scomparsa nell'ottobre 2020) ed è accreditato dai primidi ...Non solo nel capoluogo lombardo, dove negliracimolano un imbarazzante 3%, ma anche a Roma, dove la Raggi non arriva al ballottaggio, a Torino (10%), Trieste (3%) e perfino nella Napoli di ...Invariato rispetto a ieri sia il numero dei contagi che dei ricoveri. Processati poco più di 1.500 tamponi, positività a l4.71% ...Non accenna a diminuire, come d’altronde era ampiamente previsto, il consenso di Mario Occhiuto. L’exit poll appena reso pubblico dalla reti Rai ed elaborato dalla Opinio Italia porta il candidato del ...