Denise Pipitone | la mamma Piera Maggio lancia un messaggio diretto

Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone, ha condiviso un post sui social lanciando un messaggio preciso: "Chi dovrebbe parlare…" Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, non si è mai arresa e ancora oggi continua a lottare per arrivare alla verità, contro tutto e tutti. Sono ormai passati diciassette anni dalla misteriosa scomparsa della bambina, avvenuta il 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo. All'epoca stava per compiere 4 anni. Con il passare del tempo le indagini non hanno mai portato ad alcun risultato concreto, trasformando la vicenda in uno dei casi più discussi e controversi d'Italia. In tanti continuano a chiedersi quale possa essere stata la sorte di ...

