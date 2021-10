De Magistris | debacle in Calabria | “Questa terra non ha voluto svoltare”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCatanzaro – “Esprimiamo comunque soddisfazione perché in pochi mesi abbiamo messo in campo una coalizione civico popolare con candidati molti dei quali alla prima esperienza, senza partiti e null’altro. Risultato apprezzabile tale da poter metter in campo un’esperienza radicata forte ine nel Mezzogiorno. Il risultato per ora è al di sotto delle aspettative, la voglia di riscatto, la possibilità di cogliere un’alternativa non è stata raccolta a quanto pare da elettori e elettrici che hanno preferito il blocco della conservazione. Questo mi desta molta amarezza perché avreidare un contributo forte al riscatto die quindi un’analisi sull’assenza di una forte motivazione inc’è“. A dirlo Luigi de ...