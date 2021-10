Concorso Inps 1858 consulenti: tutti i requisiti richiesti per partecipare (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 di venerdì scorso, 1 ottobre, è stato pubblicato il bando del Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale, che verranno assunti a tempo indeterminato, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.66 del 28 ottobre 2020. Un Concorso rivolto a laureati, come chiarisce il bando ufficiale del Concorso, in possesso di un titolo di laurea magistrale o specialistica in determinate discipline. Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale: bando in Gazzetta Vediamo ora nello specifico quali sono i requisiti richiesti per la partecipazione e quali classi di laurea sono ammesse. Concorso Inps ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 4 ottobre 2021) Nella Gazzetta Ufficiale n. 78 di venerdì scorso, 1 ottobre, è stato pubblicato il bando delprotezione sociale, che verranno assunti a tempo indeterminato, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.66 del 28 ottobre 2020. Unrivolto a laureati, come chiarisce il bando ufficiale del, in possesso di un titolo di laurea magistrale o specialistica in determinate discipline.protezione sociale: bando in Gazzetta Vediamo ora nello specifico quali sono iper la partecipazione e quali classi di laurea sono ammesse....

