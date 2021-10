Carceri | Sappe | incendio e aggressione a Vigegano | 5 agenti in ospedale

(Di lunedì 4 ottobre 2021) Milano, 4 ott. (Adnkronos) - "Nella notte tra sabato e domenica, un detenuto straniero ha dato fuoco alla cella e quattro poliziotti penitenziari intervenuti nell'immediato sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso del nosocomio cittadino per il fumo inalato durante l'intervento. E' dunque solo grazie alla prontezza e allo spirito di sacrificio e umanità dimostrato dai pochi poliziotti in servizio con pochi dispositivi di sicurezza individuale se l'evento non ha avuto conseguenze tragiche". A denunciare l'episodio avvenuto nel carcere di Vigevano è Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del sindacato autonomo Polizia penitenziaria. Poche ore dopo c'è stato un altro evento critico. "Nel pomeriggio di domenica, un altro ristretto, sempre di nazionalità straniera, ha aggredito un poliziotto con calci e pugni solamente perché doveva attendere ...

CARCERI, DUE DETENUTI EVADONO (A BARI E A GENOVA) DURANTE VISITE OSPEDALIERE. SAPPE: "QUESTE LE CONSEGUENZE DELLO S…

L'agente - come riferiscono Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del, e ... per quanto riguarda le, non ha mai messo in campo iniziative e riforme complessive e ......del Paese. Se gli attuali vertici non sono in grado di garantire l'incolumità fisica ai poliziotti penitenziari ed ai detenuti devono dimettersi tutti". Il segretario regionale del...Milano, 4 ott. (Adnkronos) - "Nella notte tra sabato e domenica, un detenuto straniero ha dato fuoco alla cella e quattro poliziotti penitenziari intervenuti nell'immediato sono dovuti ricorrere alle ...Ha sferrato un pugno ed un forte schiaffo sul viso del poliziotto con la pretesa di recarsi in barberia nonostante il servizio inattivo ...