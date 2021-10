Ultime Notizie Roma del 03-10-2021 ore 10:10 (Di domenica 3 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco in studio ci sono aperti alle 7 i seggi per le elezioni amministrative in programma oggi e domani si vota per il rinnovo di 1192 Amministrazioni comunali per le suppletive della camera per le regionali in Calabria oltre 12 mila italiani chiamati alle urne al voto 21 capoluoghi sei di regioni 15 di provincia occhi puntati su Roma Torino Milano Napoli Bologna oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23 domani dalle 7 alle 15 ieri sera Ostiense una delle arie della movida di Roma il ponte dell’Industria da tutti conosciuto come il ponte di ferro è andata a fuoco alcune parti sono crollate nel Tevere ora per quel tratto di Fiume la Capitaneria di Porto di Fiumicino ha detto la navigazione secondo i primi accertamenti le fiamme potrebbero essersi prepagate da ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco in studio ci sono aperti alle 7 i seggi per le elezioni amministrative in programma oggi e domani si vota per il rinnovo di 1192 Amministrazioni comunali per le suppletive della camera per le regionali in Calabria oltre 12 mila italiani chiamati alle urne al voto 21 capoluoghi sei di regioni 15 di provincia occhi puntati suTorino Milano Napoli Bologna oggi i seggi resteranno aperti fino alle 23 domani dalle 7 alle 15 ieri sera Ostiense una delle arie della movida diil ponte dell’Industria da tutti conosciuto come il ponte di ferro è andata a fuoco alcune parti sono crollate nel Tevere ora per quel tratto di Fiume la Capitaneria di Porto di Fiumicino ha detto la navigazione secondo i primi accertamenti le fiamme potrebbero essersi prepagate da ...

