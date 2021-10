Sampdoria e Udinese | pareggio spettacolo a Marassi | 3 a 3

Advertising

SerieA : Che match! Pareggio ricchissimo di emozioni.??? La @sampdoria e l'@Udinese_1896 si prendono 1 punto a testa ??… - Gazzetta_it : Gol! Sampdoria - Udinese 3-2, rete di Candreva A. (SAM) - SampNews24 : #Samir: «L’#Udinese voleva vincere. Punto importante contro la #Sampdoria» - Fantacalcio : Sampdoria-Udinese, le parole di D'Aversa - AlloTrends : Sampdoria 3-3 Udinese | Pioggia di goal a Marassi | Serie A TIM 2021/22 - -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Udinese

la Repubblica

Sfuma nel finale la prima vittoria casalinga dellache aveva saputo rimontare per ben due volte l'prima di passare in vantaggio. "Peccato perché con il gol di Candreva la squadra avrebbe dovuto portare a casa il risultato pieno - ha ...Friulani in vantaggio nel primo tempo, Quagliarella e Candreva firmano il sorpasso, ma il gol di Forestieri nel finale fissa il ...Sfuma nel finale la prima vittoria casalinga della Sampdoria che aveva saputo rimontare per ben due volte l'Udinese prima di passare in vantaggio. (ANSA) ...Un punto a testa tra Samp e Udinese che interrompono le strisce negative, due sconfitte per i padroni di casa, tre per gli ospiti, al termine di una gara ricca di episodi con l'Udinese padrona del cam ...