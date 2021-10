Qui è solo una bambina, oggi è compie 70 anni ed è amatissima: la riconoscete? (Di domenica 3 ottobre 2021) Romina Power è sicuramente una delle figure più amate e seguite nel mondo dello spettacolo. oggi la cantante, attrice, scrittrice e pittrice compie 70 anni. Fonte Foto InstagramClasse 1951, Romina Power è uno dei volti più amanti nel mondo dello spettacolo italiano, e non solo. Nata a Los Angeles da due miti del cinema, Tyrone Power e Linda Christian, la sua carriera inizia da giovanissima. Aveva solamente 13 anni quando debutta sul grande schermo. In soli 4 anni, prende parte a ben 14 produzioni cinematografici, diventato molto popolare tra il grande pubblico che la ama fin dall’inizio. Ma la svolta nella sua carriera professionale e privata arriva nel 1967, quando incontra Albano Carrisi sul set della pellicola Nel Sole, titolo che deriva da una canzone del ... Leggi su chenews (Di domenica 3 ottobre 2021) Romina Power è sicuramente una delle figure più amate e seguite nel mondo dello spettacolo.la cantante, attrice, scrittrice e pittrice70. Fonte Foto InstagramClasse 1951, Romina Power è uno dei volti più amanti nel mondo dello spettacolo italiano, e non. Nata a Los Angeles da due miti del cinema, Tyrone Power e Linda Christian, la sua carriera inizia da giovanissima. Aveva solamente 13quando debutta sul grande schermo. In soli 4, prende parte a ben 14 produzioni cinematografici, diventato molto popolare tra il grande pubblico che la ama fin dall’inizio. Ma la svolta nella sua carriera professionale e privata arriva nel 1967, quando incontra Albano Carrisi sul set della pellicola Nel Sole, titolo che deriva da una canzone del ...

