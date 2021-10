Lazio, senza Immobile non vinci: la statistica sul bomber biancoceleste (Di domenica 3 ottobre 2021) La Lazio si è confermata dipendente dalle giocate e dai gol di Immobile: senza l’attaccante, la squadra non riesce a vincere La gara contro il Bologna ha smorzato gli entusiasmi della Lazio: i rossoblu hanno interrotto il tris di vittorie dopo Roma e Lokomotiv. Il mister ha imputato la sconfitta all’atteggiamento troppo molle, ma i numeri e le statistiche dicono anche altro: i biancocelesti, infatti, senza Immobile non sanno vincere. Come riferito nel salotto di DAZN, nelle cinque partite in cui Ciro non ha guidato l’attacco, sono arrivate ben quattro sconfitte ed un pareggio. Al termine del match, l’ex Parolo ha spiegato: «Ha preso in mano la Lazio, lui è un leader e senza lui la squadra non sa come fare. Talmente è abituata ai movimenti quando ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Lasi è confermata dipendente dalle giocate e dai gol dil’attaccante, la squadra non riesce a vincere La gara contro il Bologna ha smorzato gli entusiasmi della: i rossoblu hanno interrotto il tris di vittorie dopo Roma e Lokomotiv. Il mister ha imputato la sconfitta all’atteggiamento troppo molle, ma i numeri e le statistiche dicono anche altro: i biancocelesti, infatti,non sanno vincere. Come riferito nel salotto di DAZN, nelle cinque partite in cui Ciro non ha guidato l’attacco, sono arrivate ben quattro sconfitte ed un pareggio. Al termine del match, l’ex Parolo ha spiegato: «Ha preso in mano la, lui è un leader elui la squadra non sa come fare. Talmente è abituata ai movimenti quando ...

