(Di domenica 3 ottobre 2021) Al seguito della spiacevole vicenda di fine partita che vede coinvolti alcuni tifosi della Fiorentina, l'attaccante azzurrosi è espresso sulla propria pagina Instagram. "Parla con i tuoi figli, i tuoi genitori e fai capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle #SayNoToRacism"

Gazzetta_it : Insulti razzisti a #Osimhen, #Anguissa e #Koulibaly: “Hai detto scimmia? Vieni qui!” #FiorentinaNapoli - sportmediaset : Vergogna a Firenze: insulti razzisti a #Koulibaly, Osimhen e Anguissa. #SportMediaset - 80AirasoR80 : I vostri insulti razzisti fanno capire il vostro grado di inferiorità mentale. Con tutto il ?? jat a'FMCC a'KVM! #FiorentinaNapoli - Spazio_Napoli : Insulti razzisti al Franchi per i giocatori del Napoli: la risposta di Victor Osimhen - QuintoFabioMas5 : RT @ParticipioPart: Vergogna a Firenze! Insulti razzisti a Osimhen, Anguissa e Koulibaly: 'Hai detto scimmia? Vieni qui!' Non verrà mai #K… -

FIRENZE - 'E' stata una partita un po' sofferta, ma abbiamo conquistato una vittoria meritata, anche se risicata. Non è facile dal punto di vista fisico quando trovi squadre che giocano in questa ...... durante la partita con l'Atalanta, quando una parte del pubblico aveva lanciato a Vlahovic. Nell'occasione Commisso aveva duramente stigmatizzato la vicenda. . 3 ottobre 2021"La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo Fiorentina-Napoli all'indirizzo di alcuni ..."La società viola si è fermamente dissociata dai cori e le offese razziste provenuti dagli spalti del Franchi dopo Fiorentina-Napoli all'indirizzo di alcuni giocatori avversari, è la posizione resa no ...