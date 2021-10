Insigne battibecca con Spalletti! Ecco cosa è successo

Leggi su rompipallone

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il Napoli è avanti per 2-1 a Firenze, quando Spalletti decide di sostituire Lorenzoper inserire Demme. Sostituzione che però non è piaciuta al capitano del Napoli che al momento dell’uscita dal campo non ha dato il cinque all’allenatore. Mentre si sedeva in panchinaha poi inveito contro il tecnico scatenando una litigata. Situazione che però sembra essere rientrata poco dopo, conche si è seduto a sostenere i compagni. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.